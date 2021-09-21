ЕСПЧ обязал Россию выплатить вдове Александра Литвиненко €100 тысяч компенсации

Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и должна выплатить его супруге Марии Картер компенсацию в размере 100 тысяч евро. Об этом говорится в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Суд признал нарушение по статье «Право на жизнь» Европейской конвенции по правам человека и постановил компенсировать вдове моральный ущерб, а также возместить 22,5 тысячи евро судебных издержек.

По данным ЕСПЧ, российская сторона не провела эффективного расследования инцидента, а также не обеспечила привлечения к ответственности названных в качестве исполнителей убийства депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна.

Кроме того, суд не принял ходатайство РФ с призывом не полагаться на выводы следователей из Великобритании. ЕСПЧ счел данные британской стороны соответствующими критериям «независимости и прозрачности».

Напомним, Литвиненко, получивший убежище в Великобритании, скончался в Лондоне в ноябре 2006 года. Как показала экспертиза, причиной смерти стало отравление полонием, однако обстоятельства этого до сих про не установлены. Британская сторона утверждала, что к смерти Литвиненко причастна Россия, а исполнители убийства — Луговой и Ковтун.

