Сериал «Король и Шут» за четыре недели посмотрели более 2,5 миллиона зрителей
29 марта 202317:32
Сериал «Король и Шут» за четыре недели с момента премьеры посмотрели более 2,5 миллиона зрителей, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на стриминговый сервис «Кинопоиск».
На сегодняшний день доступны пять серий из восьми. Финальный эпизод сериала выйдет в четверг, 13 апреля.
Ранее брат солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева объяснил разницу между панк-группой Горшка и группой «Кино».
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru