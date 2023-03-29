Сериал «Король и Шут» за четыре недели посмотрели более 2,5 миллиона зрителей

Сериал «Король и Шут» за четыре недели с момента премьеры посмотрели более 2,5 миллиона зрителей, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на стриминговый сервис «Кинопоиск».

Режиссер «Короля и Шута» резко ответил на критику со стороны вдовы Горшка

На сегодняшний день доступны пять серий из восьми. Финальный эпизод сериала выйдет в четверг, 13 апреля.

Ранее брат солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева объяснил разницу между панк-группой Горшка и группой «Кино».

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ФОТО: пресс-служба Кинопоиска
ТЕГИ:СериалКороль И Шут

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