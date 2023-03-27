Режиссер «Короля и Шута» резко ответил на критику со стороны вдовы Горшка

Режиссер сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир прокомментировал заявления вдовы Михаила Горшенева о том, что шоу порочит имя музыканта.

«Это художественное произведение. Это не Горшок, это образ», - приводит его слова телеканал «360».

Режиссер также отметил, что комментарии вдовы относительно сериала не имеют никакого отношения к кино.
По его словам говорить о том, что сериал порочит память Горшка, «странно» и «даже болезненно».

Брат Горшка объяснил разницу между «Королем и Шутом» и группой «Кино»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» ранее сообщил, что сериал «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд, его посмотрели более 410 тыс. подписчиков сервиса.

Успех сериала о панк-группе «Король и шут» связан со скандальной славой ее лидера Михаила Горшенева, заявил ранее в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаСериалКороль И Шут

Горячие новости

Все новости

партнеры