Режиссер «Короля и Шута» резко ответил на критику со стороны вдовы Горшка
Режиссер сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир прокомментировал заявления вдовы Михаила Горшенева о том, что шоу порочит имя музыканта.
«Это художественное произведение. Это не Горшок, это образ», - приводит его слова телеканал «360».
Режиссер также отметил, что комментарии вдовы относительно сериала не имеют никакого отношения к кино.
По его словам говорить о том, что сериал порочит память Горшка, «странно» и «даже болезненно».
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» ранее сообщил, что сериал «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд, его посмотрели более 410 тыс. подписчиков сервиса.
Успех сериала о панк-группе «Король и шут» связан со скандальной славой ее лидера Михаила Горшенева, заявил ранее в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.
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