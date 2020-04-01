Сергунина рассказала о пяти крупнейших онлайн-коллекциях столичных музеев

На втором месте оказался музей-панорама «Бородинская битва». В онлайн-экспозиции он представляет, например, каску унтер-офицера тяжелой кавалерии Российской армии образца 1803 года, печать участника войны Николая Михайловича Звягина.

Третий в списке самых обширных — электронный фонд Музея Москвы. Цифровая коллекция музейного объединения насчитывает более девяти тысяч фотографий предметов из фондов. Они помогут узнать, какой была Москва в прошлом и как она меняется сегодня.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что ВДНХ теперь можно посетить также не выходя из дома. Выставка достижений народного хозяйства запустила серию видеоэкскурсий, а также мастер-классов и лекций.

Кроме того, впервые акция «День без турникетов» в Москве будет проведена в онлайн-формате.

По данным за последние отчётные сутки, то есть на утро 31 марта, в России было зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019, причем большинство — в Москве (387). Столичный регион лидирует по общему числу заболевших: из 2337 пациентов 1613 в Москве и 119 в Московской области.