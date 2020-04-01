Сергунина рассказала о пяти крупнейших онлайн-коллекциях столичных музеев
Портал mos.ru предлагает ознакомиться с коллекциями пяти городских музеев в онлайн.
Проект «Музейная Москва онлайн» запущен в 2017 году. В настоящее время в нем собраны коллекции 36 городских культурных площадок. Порядка 40 тысяч экспонатов уже оцифровано и доступно для всех желающих, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, первым по количеству оцифрованных экспонатов стал Государственный биологический музей имени Тимирязева. Среди 15,6 тысячи опубликованных в онлайн-каталоге фото предметов можно увидеть изображения книг, живописных и графических работ, скульптур, биологических муляжей, гербариев, а также археологических находок. Наиболее ценные экспонаты можно изучить на виртуальной выставке «Сокровища Биологического музея».
На втором месте оказался музей-панорама «Бородинская битва». В онлайн-экспозиции он представляет, например, каску унтер-офицера тяжелой кавалерии Российской армии образца 1803 года, печать участника войны Николая Михайловича Звягина.
Третий в списке самых обширных — электронный фонд Музея Москвы. Цифровая коллекция музейного объединения насчитывает более девяти тысяч фотографий предметов из фондов. Они помогут узнать, какой была Москва в прошлом и как она меняется сегодня.
Ранее Наталья Сергунина сообщила, что ВДНХ теперь можно посетить также не выходя из дома. Выставка достижений народного хозяйства запустила серию видеоэкскурсий, а также мастер-классов и лекций.
Кроме того, впервые акция «День без турникетов» в Москве будет проведена в онлайн-формате.
По данным за последние отчётные сутки, то есть на утро 31 марта, в России было зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019, причем большинство — в Москве (387). Столичный регион лидирует по общему числу заболевших: из 2337 пациентов 1613 в Москве и 119 в Московской области.
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