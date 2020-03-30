Посетить ВДНХ теперь можно не выходя из дома

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) запустила серию видеоэкскурсий, а также мастер-классов и лекций, которые можно посетить онлайн. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, познавательная онлайн-программа ВДНХ стартутет во вторник, 31 марта. В ней будут участвовать в том числе центр «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница».

Виртуальным гостем ВДНХ, пока ее территория закрыта в связи с эпидемией коронавируса, можно стать на официальном сайте выставки, а также на ее страницах в социальных сетях.

На видеопрогулках пользователи узнают, какой территория ВДНХ была в начале 1940-х годов, какое отношение имеют первые космонавты к павильону «Космос».