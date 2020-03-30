Посетить ВДНХ теперь можно не выходя из дома
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) запустила серию видеоэкскурсий, а также мастер-классов и лекций, которые можно посетить онлайн. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, познавательная онлайн-программа ВДНХ стартутет во вторник, 31 марта. В ней будут участвовать в том числе центр «Космонавтика и авиация», «Москвариум», «Техноград», центр письменности «Слово», павильон «Рабочий и колхозница».
Виртуальным гостем ВДНХ, пока ее территория закрыта в связи с эпидемией коронавируса, можно стать на официальном сайте выставки, а также на ее страницах в социальных сетях.
На видеопрогулках пользователи узнают, какой территория ВДНХ была в начале 1940-х годов, какое отношение имеют первые космонавты к павильону «Космос».
Во время трансляций из «Москвариума» специалисты расскажут, что едят акулы, мурены, пираньи и скаты.
Профессиональные гиды проведут цикл онлайн-экскурсий по выставочным павильонам. Две из них можно будет увидеть в прямом эфире на странице ВДНХ в соцсети «Одноклассники». 31 марта в 13:00 там покажут трансляцию прогулки по экспозиции центра «Космонавтика и авиация». Совершить видеопрогулку по музею ВДНХ и узнать 80-летнюю историю выставки можно будет 2 апреля в 13:00.
В Москве с 30 марта ужесточается режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом накануне вечером объявил мэр столицы Сергей Собянин.
Врачи и психологи советуют использовать «осадное положение» из-за борьбы с коронавирусом с пользой. Они советуют заняться домашними делами, а также самообразованием. По мнению кандидата педагогических наук, проректора по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексея Аверьянова, сейчас самое время прибраться в доме, помыть окна, вычистить балкон или сделать небольшой косметический ремонт. Об этом он рассказал в эфире НСН.
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