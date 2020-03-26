Акция «День без турникетов» пройдет в онлайн-формате

Акция «День без турникетов» в Москве впервые будет проведена в онлайн-формате. Об это сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.



Она отметила, что таким образом познакомиться с работой столичных предприятий и креативных площадок смогут не только горожане, но и остальные жители страны.



Весь список компаний, участвующих в акции, доступен сайте «Дня без турникетов». При этом интернет-пользователям не нужна регистрация: на сайте уже опубликованы карточки с информацией о предприятиях и видеоэкскурсии. К примеру, посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по Останкинской телебашне и «подняться» на ее смотровую площадку.



Предыдущий «День без турникетов» прошел в феврале 2020 года, мероприятие посетили около 5 тысяч горожан.

