Акция «День без турникетов» пройдет в онлайн-формате
Акция «День без турникетов» в Москве впервые будет проведена в онлайн-формате. Об это сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
Она отметила, что таким образом познакомиться с работой столичных предприятий и креативных площадок смогут не только горожане, но и остальные жители страны.
Весь список компаний, участвующих в акции, доступен сайте «Дня без турникетов». При этом интернет-пользователям не нужна регистрация: на сайте уже опубликованы карточки с информацией о предприятиях и видеоэкскурсии. К примеру, посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по Останкинской телебашне и «подняться» на ее смотровую площадку.
Предыдущий «День без турникетов» прошел в феврале 2020 года, мероприятие посетили около 5 тысяч горожан.
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