Сергей Пенкин назвал предателями людей с двойным гражданством

«Если у человека есть паспорт иностранного государства – это уже предательство своей страны, по моему мнению. Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою Родину и не собираешься никуда уезжать?» — поделился Пенкин.

По словам певца, ему «в свое время» предлагали получить паспорт Италии. Однако Пенкин отказался от иностранного документа.

«Я горжусь своей страной, у меня один паспорт», — подчеркнул исполнитель, добавив, что не собирается никуда уезжать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями россиян, которые покинули страну после начала конфликта на Украине, напоминает телеканал «360».

