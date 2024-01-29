Сергей Пенкин назвал предателями людей с двойным гражданством
Певец, заслуженный артист России Сергей Пенкин заявил, что считает предателями тех, кто имеет двойное гражданство. Об этом исполнитель рассказал в интервью aif.ru.
«Если у человека есть паспорт иностранного государства – это уже предательство своей страны, по моему мнению. Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою Родину и не собираешься никуда уезжать?» — поделился Пенкин.
По словам певца, ему «в свое время» предлагали получить паспорт Италии. Однако Пенкин отказался от иностранного документа.
«Я горжусь своей страной, у меня один паспорт», — подчеркнул исполнитель, добавив, что не собирается никуда уезжать.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями россиян, которые покинули страну после начала конфликта на Украине, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru