ЕС введет санкции против портов Индонезии и Грузии, торгующих российской нефтью
Европейский союз намерен впервые ввести санкции против морских портов третьих стран за торговлю с российской нефтью, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
Под ограничения в рамках 20 по счету пакета санкций против Москвы могут попасть порт Кулеви (Грузия) и индонезийский порт Каримун. Ограничительные меры также предполагают расширение на 43 позиции «черного списка» танкеров, связанных с перевозками российской нефти.
Кроме того, санкции планируется ввести против ряда банков из Киргизии, Таджикистана и Лаоса. Под ограничения также могут попасть российская компания «Башнефть» и восемь российских НПЗ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
