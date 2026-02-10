ЕС введет санкции против портов Индонезии и Грузии, торгующих российской нефтью

Под ограничения в рамках 20 по счету пакета санкций против Москвы могут попасть порт Кулеви (Грузия) и индонезийский порт Каримун. Ограничительные меры также предполагают расширение на 43 позиции «черного списка» танкеров, связанных с перевозками российской нефти.

Кроме того, санкции планируется ввести против ряда банков из Киргизии, Таджикистана и Лаоса. Под ограничения также могут попасть российская компания «Башнефть» и восемь российских НПЗ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

