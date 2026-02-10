СМИ: ФАС вступилась за маркетплейсы в вопросе реализации продуктов питания
Федеральная антимонопольная служба вступилась за маркетплейсы, которые ранее предложили приравнять к офлайн-рознице и обязать их выкупать продукты у производителей, сообщают «Известия».
Соответствующие законодательные инициативы уже обсуждаются в правительстве РФ. Данная мера может привести к отказу маркетплейсов от продажи продовольствия, заявили крупнейшие онлайн-платформы. Антимонопольщики считают, что деятельность торговых сетей и онлайн-платформ различается и регламентировать ее нужно по-разному.
В торговых сетях считают, что распространение норм закона о торговле на продажу продуктов через маркетплейсы позволит обеспечить безопасность для потребителей и равные условия конкуренции. Вопрос ответственности за качество и безопасность пищевых продуктов остается открытым: по закону ее должен нести продавец товара, а платформа в этом случае — просто посредник.
Спор между торговыми сетями и макетплейсами может растянуться надолго, но потребитель вряд ли столкнется с отсутствием товаров в ассортимете. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Участница покушения на генерала Алексеева была лишена родительских прав
- Жители Киева перекрыли дороги из-за отсутствия электроэнергии и тепла
- Сергей Пенкин сообщил о размере своей пенсии
- СМИ: ФАС вступилась за маркетплейсы в вопросе реализации продуктов питания
- Каждый второй зуммер считает ипотеку «кабалой»
- СМИ: Маркировка кофе спровоцирует всплеск «серого» рынка
- В Госдуме заявили, что на Олимпиаде в Милане всё сделано через заднее место
- ЕС хочет создать альтернативу Visa и Mastercard для уменьшения зависимости от США
- ЕС введет санкции против портов Индонезии и Грузии, торгующих российской нефтью
- Россияне установили рекорд по визитам в Северную Корею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru