СМИ: ФАС вступилась за маркетплейсы в вопросе реализации продуктов питания

Федеральная антимонопольная служба вступилась за маркетплейсы, которые ранее предложили приравнять к офлайн-рознице и обязать их выкупать продукты у производителей, сообщают «Известия».

Соответствующие законодательные инициативы уже обсуждаются в правительстве РФ. Данная мера может привести к отказу маркетплейсов от продажи продовольствия, заявили крупнейшие онлайн-платформы. Антимонопольщики считают, что деятельность торговых сетей и онлайн-платформ различается и регламентировать ее нужно по-разному.

В торговых сетях считают, что распространение норм закона о торговле на продажу продуктов через маркетплейсы позволит обеспечить безопасность для потребителей и равные условия конкуренции. Вопрос ответственности за качество и безопасность пищевых продуктов остается открытым: по закону ее должен нести продавец товара, а платформа в этом случае — просто посредник.

Спор между торговыми сетями и макетплейсами может растянуться надолго, но потребитель вряд ли столкнется с отсутствием товаров в ассортимете. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

