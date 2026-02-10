Каждый второй зуммер считает ипотеку «кабалой»

Согласно опросу, граждане в возрасте старше 29 лет пожалели, что не взяли ипотеку в ранней молодости. Однако зумеры и поздние миллениалы считают ее «кабалой». По словам экспертов, в молодости приоритетом чаще становятся мобильность и отсутствие долгосрочных обязательств, но со временем растет ценность стабильности и наличия собственного актива. Во многом это также связано с тем, что по мере взросления крепнет финансовая грамотность.

Кроме того, банки перестроили скоринг: теперь они смотрят не только на трудовую книжку, но и на цифровой след, транзакционную активность и даже профиль образования. Полное отсутствие кредитной истории в настоящее время хуже, чем наличие закрытой кредитной карты или рассрочки, так как именно погашенная вовремя задолженность формирует положительный скоринговый балл в банковской системе.

Ранее стало известно, что ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

