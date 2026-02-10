ЕС хочет создать альтернативу Visa и Mastercard для уменьшения зависимости от США

Европейский Союз намерен уменьшить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление генерального директора Европейской платежной инициативы Мартины Ваймерт.

В Госдуме призвали россиян отказаться от карт Visa и Mastercard

В Евросоюзе опасаются, что эти компании могут стать инструментом геополитического давления со стороны США. Доминирование американских компаний представляет риск в случае ухудшения трансатлантических отношений, что делает создание собственной платежной системы «общеевропейским приоритетом», указала Ваймерт. Сегодня 13 стран-членов ЕС не имеют собственных альтернатив, а там, где они есть, их использование сокращается.

Ранее россиянам было рекомендовано заменить карты платежных систем Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПлатежиСШАЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры