ЕС хочет создать альтернативу Visa и Mastercard для уменьшения зависимости от США
Европейский Союз намерен уменьшить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление генерального директора Европейской платежной инициативы Мартины Ваймерт.
В Евросоюзе опасаются, что эти компании могут стать инструментом геополитического давления со стороны США. Доминирование американских компаний представляет риск в случае ухудшения трансатлантических отношений, что делает создание собственной платежной системы «общеевропейским приоритетом», указала Ваймерт. Сегодня 13 стран-членов ЕС не имеют собственных альтернатив, а там, где они есть, их использование сокращается.
Ранее россиянам было рекомендовано заменить карты платежных систем Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что на Олимпиаде в Милане всё сделано через заднее место
- ЕС хочет создать альтернативу Visa и Mastercard для уменьшения зависимости от США
- ЕС введет санкции против портов Индонезии и Грузии, торгующих российской нефтью
- Россияне установили рекорд по визитам в Северную Корею
- РСТ: Переселение россиян на Кубе носит временный характер
- Каллас заявила о «европейской гордости» освистывание Вэнса на открытии Олимпиады
- США заявили о задержании нефтяного танкера в Индийском океане
- Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках переговоров
- «VK Видео» - самый популярный видеохостинг в России
- Похороны убитого в Санкт-Петербурге ребенка пройдут 11 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru