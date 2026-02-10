В Госдуме заявили, что на Олимпиаде в Милане всё сделано через заднее место

Как заявил первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, инциденты, происходящие на Играх, вызывают разочарование у спортсменов. Ранее американская победительница командного турнира по фигурному катанию Алиса Лю сообщила, что ее золотая медаль оторвалась от ленточки из-за проблем с креплением.

«Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается», — указал депутат.

Он отметил, что это не первый случай с проблемами на данной Олимпиаде, и выразил сомнение, что это последний инцидент.

Ранее Каллас заявила о «европейской гордости» освистывание Вэнса на открытии Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

