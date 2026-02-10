СМИ: Маркировка кофе спровоцирует всплеск «серого» рынка
Сотни производителей и импортеров в России завершают финальную подготовку к обязательной цифровой маркировке кофе, сообщают «Известия» со ссылкой на оператора системы «Честный знак».
В настоящее время компании тестируют оборудование и процессы нанесения кодов Data Matrix, опираясь на опыт маркировки какао, реализуемый с декабря 2025 года. По словам экспертов, введение цифровой маркировки для кофе с 1 июня на время «вытолкнет» 10–15% нелегального оборота в Telegram-каналы и на мелкие площадки. Реформа перераспределит теневые потоки в неконтролируемые каналы, где контроль слабее и цены ниже.
Главная уязвимость — этап перефасовки и производства растворимого кофе в РФ, где подмена сырья (ячмень, цикорий, красители) может вывести в неучтенные каналы до 25–30% фальсификата, эквивалентно нескольким тысячам тонн в год.
Несмотря на охлаждение экономики, кофе остается продуктом стабильного потребления, при этом кофейни также являются проектами с невысоким порогом входа на рынок, что привлекает представителей малого бизнеса, рассказал в беседе с НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что на Олимпиаде в Милане всё сделано через заднее место
- ЕС хочет создать альтернативу Visa и Mastercard для уменьшения зависимости от США
- ЕС введет санкции против портов Индонезии и Грузии, торгующих российской нефтью
- Россияне установили рекорд по визитам в Северную Корею
- РСТ: Переселение россиян на Кубе носит временный характер
- Каллас заявила о «европейской гордости» освистывание Вэнса на открытии Олимпиады
- США заявили о задержании нефтяного танкера в Индийском океане
- Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках переговоров
- «VK Видео» - самый популярный видеохостинг в России
- Похороны убитого в Санкт-Петербурге ребенка пройдут 11 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru