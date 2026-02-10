СМИ: Маркировка кофе спровоцирует всплеск «серого» рынка

Сотни производителей и импортеров в России завершают финальную подготовку к обязательной цифровой маркировке кофе, сообщают «Известия» со ссылкой на оператора системы «Честный знак».

В настоящее время компании тестируют оборудование и процессы нанесения кодов Data Matrix, опираясь на опыт маркировки какао, реализуемый с декабря 2025 года. По словам экспертов, введение цифровой маркировки для кофе с 1 июня на время «вытолкнет» 10–15% нелегального оборота в Telegram-каналы и на мелкие площадки. Реформа перераспределит теневые потоки в неконтролируемые каналы, где контроль слабее и цены ниже.

Главная уязвимость — этап перефасовки и производства растворимого кофе в РФ, где подмена сырья (ячмень, цикорий, красители) может вывести в неучтенные каналы до 25–30% фальсификата, эквивалентно нескольким тысячам тонн в год.

Несмотря на охлаждение экономики, кофе остается продуктом стабильного потребления, при этом кофейни также являются проектами с невысоким порогом входа на рынок, что привлекает представителей малого бизнеса, рассказал в беседе с НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
