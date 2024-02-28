Семья рэпера Matrang начала сбор средств на его лечение
Семья рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) открыла сбор средств на его лечение в одной из лучших клиник России.
Сестра исполнителя Ната сообщила, что состояние брата улучшается каждый день. По ее словам, семья до последнего не хотела открывать сбор средств на его лечение, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
«Но понимаем, что без поддержки такую долгосрочную реабилитацию мы не потянем», - объяснила девушка.
Сестра рэпера пообещала, что все собранные деньги пойдут на его лечение. При этом она заявила, что семья не сможет предоставить поклонникам чеки и другие документы.
Хадзарагов 21 февраля вернулся из Таиланда в Москву. Рэпер покинул Россию после того, как в феврале 2023 года его избили во Владикавказе, напоминает «Радиоточка НСН».
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