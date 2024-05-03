По данным СМИ, были задержаны двое молодых людей в возрасте 25 лет и одна девушка 18 лет. Они являются студентами профессионального училища.

Сообщается, что полиция обратилась в суд с ходатайством об аресте, заседание запланировано на 3 мая. Детали расследование не разглашаются. Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный доходит до четырех лет.

Ранее троих россиян задержали в Болгарии. Они обвиняются в экспорте товаров двойного назначения. В общей сложности по делу проходят 12 человек, из них пятеро – иностранцы, передает «Радиоточка НСН».

