СМИ: В Финляндии задержали российских студентов по делу о нарушении санкций
Трех россиян задержали в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
По данным СМИ, были задержаны двое молодых людей в возрасте 25 лет и одна девушка 18 лет. Они являются студентами профессионального училища.
Сообщается, что полиция обратилась в суд с ходатайством об аресте, заседание запланировано на 3 мая. Детали расследование не разглашаются. Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный доходит до четырех лет.
Ранее троих россиян задержали в Болгарии. Они обвиняются в экспорте товаров двойного назначения. В общей сложности по делу проходят 12 человек, из них пятеро – иностранцы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru