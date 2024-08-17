Семья Мэттью Перри выпустила заявление после арестов обвиняемых

Ранее стало известно, что пять человек проходят по делу о смерти Перри. Как считает следствие, актер из сериала «Друзья» скончался от передозировки кетамином. В список обвиняемых попали помощник актера и два врача. Медики снабдили Перри большой дозой кетамина.

«Мы убиты горем из‑за смерти Мэттью, но нам помогло осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно», — сказали близкие.

Они выразили благодарность правоохранителям, участвующим в расследовании смерти актера. Они также отметили, что с нетерпением ждут, когда правосудие восторжествует.

Ранее коллеги Мэттью Перри, который сыграл роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», назвали его частью культуры США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

