Семья Мэттью Перри выпустила заявление после арестов обвиняемых
Семья актера, известного по сериалу «Друзья» Мэттью Перри выступила с заявлением после предъявления обвинений из-за смерти артиста, передает USA Today.
Ранее стало известно, что пять человек проходят по делу о смерти Перри. Как считает следствие, актер из сериала «Друзья» скончался от передозировки кетамином. В список обвиняемых попали помощник актера и два врача. Медики снабдили Перри большой дозой кетамина.
«Мы убиты горем из‑за смерти Мэттью, но нам помогло осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно», — сказали близкие.
Они выразили благодарность правоохранителям, участвующим в расследовании смерти актера. Они также отметили, что с нетерпением ждут, когда правосудие восторжествует.
Ранее коллеги Мэттью Перри, который сыграл роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», назвали его частью культуры США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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