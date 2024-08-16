Помощница Мэттью Перри признала себя виновной в смерти актера

Об этом 59-летняя Кеннет Ивамаса сделала заявление в пятницу, 16 августа. По её словам, она несколько раз в день вводила кетамин Перри, несмотря на врачебный запрет. Актер, чтобы избавиться от депрессии и тревожности, обратился в клинику. В ходе курса лечения он получил зависимость от кетамина, после чего врачи начали отказывать актеру в новой дозировке.

По данным следствия, незадолго до смерти у Перри вновь открылась зависимость, чем воспользовались обвиняемые, чтобы нажиться. Полиция арестовала нескольких человек, в том числе врача и нескольких распространителей наркотиков, в рамках уголовного дела по факту гибели актера.

Ранее медэксперт заявил, что актер Мэттью Перри умер вследствие сильного воздействия кетамина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

