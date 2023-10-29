Коллеги назвали актера Мэттью Перри частью американской культуры
Коллеги скончавшегося 29 октября американского актера Мэттью Перри, который сыграл роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», назвали его частью культуры США.
Коллега Перри по сериалу «Друзья» Майкл Рапапорт, написал, что актер был крутым и талантливым.
«Ты - часть американской культуры и будешь жить вечно», — написал он в соцсетях.
В аккаунте сериала в соцсети X (бывш. Twitter) появился пост, в котором Перри назвали подарком для всех.
«Мы всем сердцем сочувствуем его семье, близким и всем его поклонникам», – цитируют сообщение «Известия».
Перри скончался в возрасте 54 лет. Актера обнаружили в джакузи в его собственном доме в штате Калифорния. На место происшествия спасатели выехали по вызову об остановке сердца. Предполагается, что смерть была ненасильственной – наркотиков рядом с Перри не обнаружили. По данным издания TMZ, актер утонул.
Мэттью Перри стал популярны после роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Он также снимался в фильмах«Девять ярдов», «Папе снова 17» и других. Актер издал мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». В книге он рассказал о съемках сериала «Друзья» и своей борьбе с зависимостью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru