Коллеги назвали актера Мэттью Перри частью американской культуры

Коллега Перри по сериалу «Друзья» Майкл Рапапорт, написал, что актер был крутым и талантливым.



«Ты - часть американской культуры и будешь жить вечно», — написал он в соцсетях.

В аккаунте сериала в соцсети X (бывш. Twitter) появился пост, в котором Перри назвали подарком для всех.

«Мы всем сердцем сочувствуем его семье, близким и всем его поклонникам», – цитируют сообщение «Известия».



Перри скончался в возрасте 54 лет. Актера обнаружили в джакузи в его собственном доме в штате Калифорния. На место происшествия спасатели выехали по вызову об остановке сердца. Предполагается, что смерть была ненасильственной – наркотиков рядом с Перри не обнаружили. По данным издания TMZ, актер утонул.

Мэттью Перри стал популярны после роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Он также снимался в фильмах«Девять ярдов», «Папе снова 17» и других. Актер издал мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». В книге он рассказал о съемках сериала «Друзья» и своей борьбе с зависимостью.





