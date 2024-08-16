По делу о смерти актера из «Друзей» Мэттью Перри проходят помощник и два врача
В США пять человек проходят по делу о смерти актера Мэттью Перри, сообщает Associated Press со ссылкой на прокурора Мартина Эстрада.
Как считает следствие, актер из сериала «Друзья» скончался от передозировки кетамином. В список обвиняемых попали помощник актера и два врача. Медики снабдили Перри большой дозой кетамина, один даже поинтересовался в текстовом сообщении, сколько актер готов за нее заплатить.
Прокурор отметил: эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью актера, чтобы обогатиться. Помощник Кеннет Ивамаса сделал Перри несколько инъекций перед тем, как актер умер, и после нашел его тело.
Двое из обвиняемых, включая одного врача, были арестованы. Два фигуранта признали вину.
Ранее коллеги Мэттью Перри, который сыграл роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», назвали его частью культуры США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru