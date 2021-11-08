Семья и двуглавый дракон: Грымов оценил перспективу «жесточайших сокращений» во МХАТе

По словам Грымова, МХАТу нужны творческие решения, а коллектив театра должен верить в худрука, чего не произошло при Боякове.

«Пока худрука нет, но одними экономическими решениями театр спасти нереально, должны быть творческие решения, которые позволят зарабатывать театру на спектаклях. Прежде всего, худрук должен быть со своей художественной позицией, со своей линией, должна быть концепция, в которую поверит весь коллектив театра и будет двигаться. Бояков был во МХАТе три года, он написал заявление об уходе, но что-то никто не кинулся его защищать, писать заявления, что они уйдут вместе с ним. Почему? Потому что нету команды, а театр – это семья, это абсолютно русское понятие. Получается, что человек легко может уволиться и фактически кинуть свою семью. Но и семья не реагирует на то, что он ушел. Значит, семьи нет», - разъяснил худрук театра «Модерн».

При этом Грымов высказал мнение, что во МХАТе больше не будет спектаклей с Ольгой Бузовой.

«Думаю, да (спектаклей с Бузовой не будет – прим. НСН). Это была творческая и, прежде всего, маркетинговая ошибка. Это не продается, а доходы артистов напрямую зависят от успехов театра. Сколько билетов купили, по какой цене, - эти деньги идут на зарплаты и премии. В «Модерне» за четыре года, учитывая, что мне достались руины, ежегодно я повышал зарплату на 12-18%. Никто, кроме директора и бухгалтерии, не знает, что реально происходит в театре. Можно сколько угодно надувать щеки, но реальность – это и есть двуглавый дракон в виде директора и художественного руководителя», - заключил собеседник НСН.