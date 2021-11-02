«Продюсерский театр». Уход Боякова из МХАТа связали с выбором между Бузовой и труппой

«Если к власти приходит продюсер, а Бояков незаурядный продюсер, тогда ему не очень нужна труппа. Продюсерский театр ориентирован на звезд и хороший прокат, но как это согласуется с вывеской «Художественный театр»? Или это прокатная площадка продюсера, или же это какая-то ветвь художественного театра. Эти «ножницы» сразу возникли у Эдуарда, и насколько он их преодолел – это большой вопрос. Бояков избрал путь полумер – это был маятник между продюсерским театром и артхаусным, в результате получилось ни то, ни се», - сказала Галахова.

При этом она рассказала о трудностях, с которыми столкнется тот, кем заменят Боякова.

«Мы не знаем, какими будут следующие шаги Кехмана, У него сейчас полновластие, это «директорский театр». Пригласит ли он режиссера, который будет разрабатывать художественную концепцию или опять будет полупродюсерский-полурепертуарный театр. Кто бы ни пришел туда, он должен решить этот вопрос – или это прокатная площадка, или театр со своей стратегией. Но прокатную площадку никто не даст сделать, потому что есть труппа и расформировать ее никто не захочет. Это большая проблема, и любой, кто туда войдет, будет заложником этой ситуации. Идеально было бы найти сильного художественного руководителя, а сейчас с этим проблема – театров много, а назначить некого. Такой тип театра с залом-тысячником, это нужно, чтобы был режиссер с большим стилем, делая масштабные спектакли, а не камерные. А таких режиссеров можно сегодня сосчитать на пальцах одной руки», - отметила театральный критик.

По мнению Галаховой, изначально при создании МХАТа «путем размножения» возникли проблемы, которые Татьяна Доронина «преодолевала собой».

«Со МХАТом имени Горького вообще ситуация сложная. Его рождение предопределило его судьбу. Театр был образован в результате разделения, когда Олег Ефремов разделил Художественный театр, и это было его не лучшее решение. Тогда Татьяна Доронина собрала под свои знамена всех актеров, которых Ефермов не взял в труппу, и как-то сразу вокруг этого театра возникли скандалы, а Доронина в тот момент несправедливо подверглась травле. Есть законы рождения театра. Когда он возникает на разделе, на скандале, а не в результате художественной идеи, когда театры размножаются методом деления, в этом изначально заложено то, что руководителям театра будет трудно преодолеть. Доронина преодолевала «собой», это выдающаяся актриса с огромным количеством поклонников, спектакли с ее участием проходили при полных залах. Это был "театр большой актрисы"», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».