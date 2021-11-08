Совет попечителей МХАТ имени Горького разорвал отношения с театром после ухода Боякова

Совет попечителей МХАТ имени Горького не будет сотрудничать с театром после ухода Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя. Об этом управлению общественных связей ОАО «УГМК» сообщил председатель совета, коммерческий директор компании Игорь Кудряшкин.

Ранее Эдуард Бояков сообщил об уходе с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького, отметив на своей странице в Facebook, что ему предложил написать заявление директор Владимир Кехман.

Кудряшкин добавил, что отношения компании с театром строились на творческой политике, которую проводил его бывший худрук.

«На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», - заявил он.

Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда «Институт культурной политики». За сезон 2020/2021 им было собрано около 150 миллионов рублей. Средства были потрачены на постановку спектаклей и развитие образовательных программ.