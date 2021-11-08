Совет попечителей МХАТ имени Горького разорвал отношения с театром после ухода Боякова

Совет попечителей МХАТ имени Горького не будет сотрудничать с театром после ухода Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя. Об этом управлению общественных связей ОАО «УГМК» сообщил председатель совета, коммерческий директор компании Игорь Кудряшкин.

Ранее Эдуард Бояков сообщил об уходе с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького, отметив на своей странице в Facebook, что ему предложил написать заявление директор Владимир Кехман.

Кудряшкин добавил, что отношения компании с театром строились на творческой политике, которую проводил его бывший худрук.

«На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», - заявил он.

Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда «Институт культурной политики». За сезон 2020/2021 им было собрано около 150 миллионов рублей. Средства были потрачены на постановку спектаклей и развитие образовательных программ.

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При этом новый генеральный директор театра Владимир Кехман в беседе с агентством РИА Новости пожаловался на безутешное финансовое положение и инфраструктуру театра, отметив, что его реконструкция завершится к 12 сентября 2023 года.

Ранее худрук театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького из-за того, что «психанул» на Владимира Кехмана, и тем самым обнулил все договоренности с новым гендиректором театра.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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