Виктор Момотов объяснил уход из Высшей квалификационной коллегии судей
Председатель Совета судей Виктор Момотов заявил РБК, что подал в Высшую квалификационную коллегию судей заявление о прекращении полномочий из-за ситуации вокруг его имени, которая, по его словам, наносила ущерб авторитету судебной системы.
Он подчеркнул, что намерен использовать освободившееся время для защиты своей репутации законными способами.
Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Виктора Момотова как судьи Верховного суда по его заявлению. При этом он сохранил статус судьи в отставке и продолжает возглавлять Совет судей.
Генпрокуратура предъявила Момотову претензии о нарушении антикоррупционного законодательства и занятии бизнесом, что запрещено для судей. Надзорное ведомство требует изъять имущество почти на 9 миллиардов рублей, оформленное на третьих лиц. Рассмотрение иска назначено на 30 сентября, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru