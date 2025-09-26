Виктор Момотов объяснил уход из Высшей квалификационной коллегии судей

Председатель Совета судей Виктор Момотов заявил РБК, что подал в Высшую квалификационную коллегию судей заявление о прекращении полномочий из-за ситуации вокруг его имени, которая, по его словам, наносила ущерб авторитету судебной системы.

Он подчеркнул, что намерен использовать освободившееся время для защиты своей репутации законными способами.