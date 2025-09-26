Россиянам рассказали, как действовать при ошибочных списаниях долга по налогам
При ошибочном списании с карт долга по налогам гражданину следует, в первую очередь, обратиться в налоговую с заявлением о возврате излишне взысканной суммы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.
Комментируя новые нормы, согласно которым с 1 ноября долги по налогам будут списывать с карты без решения суда, он указал, что к заявлению следует приложить, например, выписку из ЕГРН или квитанцию об уплате, то есть документы, документы, подтверждающие правоту гражданина.
По словам Мехтиева, вторым шагом является обращение в суд, если налоговая отказывается возвращать деньги, а также требование процентов за каждый день просрочки.
«Верховный Суд РФ постановил, что неправомерно списанные средства должны быть возвращены с процентами, как и при излишнем взыскании налога», — отметил эксперт.
Мехтиева добавил, что не следует игнорировать требования об уплате, а в случае несогласия нужно в течение 30 дней подать возражение.
Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова заявила, что внесудебное взыскание неоспариваемых налоговых долгов с 1 ноября коснется физлиц, не имеющих статуса ИП, с долгами по налогам и сборам, страховым взносам, штрафами или пенями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru