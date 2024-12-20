«Шедевры или крамола?»: В Москве показали Додина и «прокатили» Могучего
«Палата №6» в постановке Льва Додина получилась очень авторской, сказал Владимир Кантор, а «Холопы» Андрея Могучего не смогли взлететь выше шорт-листа премии «Звезда театрала».
«Холопы» Могучего: Удивительные совпадения
В московском Театре имени Вахтангова вручили премию «Звезда театрала», которая позиционируется, как зрительская. Лучшим спектаклем признали «Собачье сердце» Антона Федорова, а вот прогремевших в Санкт-Петербурге «Холопов» Андрея Могучего вообще никак не отметили.
В чем причина такого парадокса и повторится ли эта история с «Палатой №6» Льва Додина, разбирались театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Владимир Кантор.
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Претендентами на победу в главной номинации «Звезды театрала» были два спектакля из Санкт-Петербурга и один из Москвы. Мы уже отмечали, что это может «раздвоить» голоса зрителей из Северной столицы, в итоге – так и получилось.
В итоге лучшим спектаклем сезона стала постановка Антона Федорова в МТЮЗе «Собачье сердце» с Игорем Гординым в роли профессора Преображенского и Андреем Максимовым в роли Шарикова. Этот спектакль обошел «Холопов», поставленных в БДТ Андреем Могучим (на фото), и «Воскресение» Айдара Заббарова в Театре им. Ленсовета. При этом ранее «Холопы» взяли множество призов в Санкт-Петербурге, в том числе, и как «главное культурное событие года».
М.СИНТИН: «Складывается такое впечатление, что перед организаторами премии кто-то поставил задачу прокатить «Холопов». Выдающаяся постановка не получила ничего. При этом в шорт-лист, видимо, случайно попало два спектакля из Петербурга и только один из Москвы».
Лучшими актерами по итогам зрительского голосования стали Евгения Крегжде за исполнение роли Марины Цветаевой в спектакле «Повесть о Сонечке» в Театре имени Вахтангова и Игорь Верник, сыгравший Арбенина в спектакле МХТ имени Чехова «Маскарад с закрытыми глазами». Лучшим режиссером стал Иван Поповски, поставивший спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре имени Евгения Вахтангова. Лучшей музыкальной постановкой признали спектакль «Маяковский» Алексея Франдетти в «Ленкоме Марка Захарова», лучшим спектаклем малой формы - «Прозрачное сердце осени» Александра Коршунова в театре «Сфера», а награду в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» получил «Дон Кихот» Алексея Чернышева, поставленный в Мастерской «12» Никиты Михалкова.
М.СИНТИН: «Ещё одно совпадение: Крегжде и Верник перед вручением «Звезды театрала» получили премию «МК» также в главной актерской номинации. Получается из всей массы выдающихся российских актеров театральный критик «МК» Марина Райкина выбрала именно тех, кого затем признают лучшими актерами все российские любители театра в ходе интернет-голосования на сайте премии журнала «Театрал». Удивительно».
Президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков подчеркнул, что в отличие от «Золотой маски», сокращать персональные номинации не планируют, а наоборот, их число увеличат.
В.ЯКОВ: «Мы считаем очень важным сохранять персональные номинации. Спектакль, конечно, дело коллективное, но зрители идут, прежде всего, на любимых актеров, на режиссерские имена, и мы это видим по итогам голосования - самая большая активность именно в персональных номинациях. Награда зрителей по-настоящему окрыляет и актеров, и режиссеров. Поэтому к следующей премии мы намерены расширить список персональных номинаций, чтобы у самого массового зрительского жюри из более чем 80 стран мира была возможность выразить свою признательность и любовь как можно большему числу актеров и режиссеров».
М.СИНТИН: «Очень ценное замечание президента премии. Тем самым он обратил внимание на то, что теперь «Звезда театрала» осталась единственной российской наградой в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой. Прежняя главная театральная премия России «Золотая маска» утратила статус независимой после реформ, проведенных новым руководством, - было принято решение отказаться от персональных номинаций, а награждать только театры».
«Палата №6» Додина: За решёткой
В середине декабря в московском театре «Et Cetera» прошла церемония закрытия фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Здесь лучшим театральным режиссером был признан Владимр Панков за спектакль «Скоморох Памфалон», поставленный в Центре драматургии и режиссуры.
В рамках внеконкурсной программы фестиваль привез в Москву из Санкт-Петербурга «Палату №6» Малого драматического театра – Театра Европы в постановке Льва Додина. Театральный критик Владимир Кантор объяснил, в чем уникальность этого спектакля.
В.КАНТОР: «Додин сделал спектакль очень авторским. Нельзя сказать, что это иллюстрация Чехова, это абсолютно авторское высказывание. Это необычное представление, такое философское размышление, оратория, может быть, в каком-то смысле с необычным сценографическим решением. Это прекрасно! Это серьезная интеллектуальная драма, в основе которой повесть Чехова, один из самых его мрачных рассказов. Надо сказать, что «Палата №6» вообще часто привлекает внимание театральных режиссеров. В Петербурге, например, одновременно идут, по меньшей мере, три таких спектакля, что никак не уменьшает зрительский интерес к этому произведению».
Лев Додин сам переписал чеховский текст, выступив в этом спектакле ещё и как драматург. Владимир Кантор рассказал об ассоциативном ряде этой постановки.
В.КАНТОР: «Он очень бережно отнесся к тексту Антона Павловича, там нет никакой отсебятины. Это странное пространство, которое зрители видят исключительно за решеткой - огромной решеткой, как решетка летнего сада или какого-то большого двора или сада. И вот мы, подобно зрителям бруковского «Марат/Сада» 1960-х годов наблюдаем за этой решеткой этих самых больных и только лишь доктору Рагину позволено быть на свободе. Сергей Курышев, который исполняет эту роль, появляется на авансцене перед зрительным залом, он как бы с нами, с теми, кто на свободе, а все больные – там, за решеткой. Но, как и у Чехова, в финале спектакля он оказывается внутри этого пространства: то ли он сходит с ума, то ли его обвиняют в том, что он сходит с ума, поскольку он начинает вести себя не так, как это принято, слишком сильно задумываться. В общем, это глубокая экзистенциальная драма, глубокое высказывание о неблагополучии в нашем обществе в целом».
М.СИНТИН: «Несомненно, что «Палата №6» соберет награды различных театральных премий в будущем году, если, конечно, постановку не признают крамольной. Тогда история с «Холопами» опять повторится, в шорт-лист заявят, но не наградят. Авторитет в театральном мире Льва Додина не позволит не заметить этот спектакль. Эту постановку уже сейчас называют одной из главных премьер последних лет.
Отдельно мне хотелось бы обратить внимание и на то, что триумфаторы премии «Звезда театрала» и «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» Антон Федоров и Владимир Панков работают далеко не на первых театральных площадках страны. А в это же время нет худруков в «Ленкоме» и Вахтанговском театре, во главе нескольких театров Москвы стоит один и тот же художественный руководитель... Может, Минкультуры настало время пересмотреть свою кадровую политику?»
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