«Шедевры или крамола?»: В Москве показали Додина и «прокатили» Могучего

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В московском Театре имени Вахтангова вручили премию «Звезда театрала», которая позиционируется, как зрительская. Лучшим спектаклем признали «Собачье сердце» Антона Федорова, а вот прогремевших в Санкт-Петербурге «Холопов» Андрея Могучего вообще никак не отметили.

В чем причина такого парадокса и повторится ли эта история с «Палатой №6» Льва Додина, разбирались театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Владимир Кантор.

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Претендентами на победу в главной номинации «Звезды театрала» были два спектакля из Санкт-Петербурга и один из Москвы. Мы уже отмечали, что это может «раздвоить» голоса зрителей из Северной столицы, в итоге – так и получилось.

В итоге лучшим спектаклем сезона стала постановка Антона Федорова в МТЮЗе «Собачье сердце» с Игорем Гординым в роли профессора Преображенского и Андреем Максимовым в роли Шарикова. Этот спектакль обошел «Холопов», поставленных в БДТ Андреем Могучим (на фото), и «Воскресение» Айдара Заббарова в Театре им. Ленсовета. При этом ранее «Холопы» взяли множество призов в Санкт-Петербурге, в том числе, и как «главное культурное событие года».

М.СИНТИН: «Складывается такое впечатление, что перед организаторами премии кто-то поставил задачу прокатить «Холопов». Выдающаяся постановка не получила ничего. При этом в шорт-лист, видимо, случайно попало два спектакля из Петербурга и только один из Москвы».

Лучшими актерами по итогам зрительского голосования стали Евгения Крегжде за исполнение роли Марины Цветаевой в спектакле «Повесть о Сонечке» в Театре имени Вахтангова и Игорь Верник, сыгравший Арбенина в спектакле МХТ имени Чехова «Маскарад с закрытыми глазами». Лучшим режиссером стал Иван Поповски, поставивший спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре имени Евгения Вахтангова. Лучшей музыкальной постановкой признали спектакль «Маяковский» Алексея Франдетти в «Ленкоме Марка Захарова», лучшим спектаклем малой формы - «Прозрачное сердце осени» Александра Коршунова в театре «Сфера», а награду в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» получил «Дон Кихот» Алексея Чернышева, поставленный в Мастерской «12» Никиты Михалкова.

М.СИНТИН: «Ещё одно совпадение: Крегжде и Верник перед вручением «Звезды театрала» получили премию «МК» также в главной актерской номинации. Получается из всей массы выдающихся российских актеров театральный критик «МК» Марина Райкина выбрала именно тех, кого затем признают лучшими актерами все российские любители театра в ходе интернет-голосования на сайте премии журнала «Театрал». Удивительно».

Президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков подчеркнул, что в отличие от «Золотой маски», сокращать персональные номинации не планируют, а наоборот, их число увеличат.

В.ЯКОВ: «Мы считаем очень важным сохранять персональные номинации. Спектакль, конечно, дело коллективное, но зрители идут, прежде всего, на любимых актеров, на режиссерские имена, и мы это видим по итогам голосования - самая большая активность именно в персональных номинациях. Награда зрителей по-настоящему окрыляет и актеров, и режиссеров. Поэтому к следующей премии мы намерены расширить список персональных номинаций, чтобы у самого массового зрительского жюри из более чем 80 стран мира была возможность выразить свою признательность и любовь как можно большему числу актеров и режиссеров».

М.СИНТИН: «Очень ценное замечание президента премии. Тем самым он обратил внимание на то, что теперь «Звезда театрала» осталась единственной российской наградой в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой. Прежняя главная театральная премия России «Золотая маска» утратила статус независимой после реформ, проведенных новым руководством, - было принято решение отказаться от персональных номинаций, а награждать только театры».

