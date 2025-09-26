Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Глава МИД России Сергей Лавров высказал соболезнования в связи с кончиной режиссёра Тиграна Кеосаяна. Текст обращения Лаврова опубликован в Telegram-канале телеканала RT.

По его словам, Кеосаян был не только талантливым постановщиком театра и кино, но и ярким актером и телеведущим, оставившим заметный след в отечественной культуре. Министр отметил также гражданскую позицию режиссера и его вклад в освещение международной и внешнеполитической повестки.

Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна

Тигран Кеосаян в конце 2024 года был госпитализирован и после клинической смерти впал в кому, из которой не вышел.

Его состояние поддерживалось аппаратами, врачи отмечали, что медицинские возможности исчерпаны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоболезнованияСергей ЛавровСмертьТигран Кеосаян

Горячие новости

Все новости

партнеры