Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности ключевой задачей

На встрече с вновь избранными главами регионов, которая прошла по видеосвязи, он указал на огромное значение действий местных властей по вопросам «обеспечения оборонно-промышленного комплекса», а также поддержки военнослужащих, ветеранов СВО и членов их семей.

«Это всё задачи, которые безусловно остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена», - заключил глава государства.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил «Радиоточке НСН», что самое протестное голосование по итогам выборов глав регионов случилось на Камчатке и в Свердловской области, так как у людей накопились претензии к реакции властей в экстренных ситуациях.

