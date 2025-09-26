Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности ключевой задачей
Ключевой задачей российских властей является дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с вновь избранными главами регионов, которая прошла по видеосвязи, он указал на огромное значение действий местных властей по вопросам «обеспечения оборонно-промышленного комплекса», а также поддержки военнослужащих, ветеранов СВО и членов их семей.
«Это всё задачи, которые безусловно остаются с нами в качестве ключевых. Рассчитываю, что такая работа будет продолжена», - заключил глава государства.
Ранее политолог Илья Гращенков заявил «Радиоточке НСН», что самое протестное голосование по итогам выборов глав регионов случилось на Камчатке и в Свердловской области, так как у людей накопились претензии к реакции властей в экстренных ситуациях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности ключевой задачей
- Лукашенко заявил, что Зеленскому следует успокоиться
- Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским
- «Отсроченное действие»: Онколог раскрыл секреты будущей вакцины от рака
- Том, Стоянов и блогеры: Как российский медведь прорубил «киноокно» в Европу
- Россиянам рассказали, как действовать при ошибочных списаниях долга по налогам
- В Госдуме подтвердили право букмекеров финансировать спорт
- Лететь никуда не надо: Wylsacom ждет снижения цен на новые iPhone в России
- «Щелкунчики» и император: Суперассоциация Гергиева заинтриговала театралов
- Багаж американского певца Джейсона Деруло пропал по пути в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru