Лукашенко сообщил о «хорошем предложении» по Украине, обсуждаемом США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным обсуждались инициативы по урегулированию украинского конфликта.
По его словам, речь идет о «хорошем предложении», детали которого он раскрывать не стал. Лукашенко подчеркнул, что оглашение инициативы остается за президентом России.
Белорусский лидер добавил, что эти идеи ранее были озвучены в Аляске и дошли до президента США Дональда Трампа.
Предложения, как отметил Лукашенко, уже направлены в Вашингтон для обсуждения, передает «Радиоточка НСН».
