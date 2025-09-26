Лукашенко сообщил о «хорошем предложении» по Украине, обсуждаемом США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным обсуждались инициативы по урегулированию украинского конфликта.

По его словам, речь идет о «хорошем предложении», детали которого он раскрывать не стал. Лукашенко подчеркнул, что оглашение инициативы остается за президентом России.

Россия и США подтвердили заинтересованность в деэскалации конфликта на Украине

Белорусский лидер добавил, что эти идеи ранее были озвучены в Аляске и дошли до президента США Дональда Трампа.

Предложения, как отметил Лукашенко, уже направлены в Вашингтон для обсуждения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:СШАУкраинаАлександр Лукашенко

