Сборы «Иллюзии обмана-3» в РФ превысили 1,5 млрд рублей

Кассовые сборы американского фильма «Иллюзия обмана-3» в российском прокате превысили 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

В настоящий момент касса ленты режиссера Рубена Фляйшера составляет более 1 млрд 530 млн рублей. Продолжение франшизы про фокусников стало первым «миллиардером» из Голливуда в РФ в 2025 году, преодолев отметку по сборам в миллиард всего через десять дней после начала проката.

Картина вышла на большие экраны в стране 13 ноября. Кроме того, «Иллюзия обмана-3» оказалась 11-м фильмом, который в текущем году заработал в российском кинопрокате 1 млрд рублей.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что власти США не могут «задавить» кинокомпанию «Lionsgate», являющуюся дистрибутором «Иллюзии обмана-3» в РФ и продолжающую продавать фильмы в страну, а американские зрители не будут объявлять им бойкот.

ФОТО: Бизнес Online/ТАСС
