Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле

Страшные истории, вдохновленные альбомом рок-группы AC/DC «Back in Black», выйдут в свет под одной обложкой 16 июля, отмечает Classic Rock.

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Отмечается, что в книге под названием Back in Black: An Anthology of New Mystery Short Stories представлены 10 рассказов самых продаваемых западных детективных авторов.

В антологию включены произведения таких авторов, как Рик Блейвайс, Рид Фаррел Коулман, Тори Элдридж, Хизер Грэм, Уорд Ларсен и Эндрю Чайлд.

Ранее AC/DC анонсировали первый тур за восемь лет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот из видео
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