Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле

Отмечается, что в книге под названием Back in Black: An Anthology of New Mystery Short Stories представлены 10 рассказов самых продаваемых западных детективных авторов.

В антологию включены произведения таких авторов, как Рик Блейвайс, Рид Фаррел Коулман, Тори Элдридж, Хизер Грэм, Уорд Ларсен и Эндрю Чайлд.

Ранее AC/DC анонсировали первый тур за восемь лет, напоминает «Радиоточка НСН».