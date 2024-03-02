Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле
2 марта 202421:06
Страшные истории, вдохновленные альбомом рок-группы AC/DC «Back in Black», выйдут в свет под одной обложкой 16 июля, отмечает Classic Rock.
Отмечается, что в книге под названием Back in Black: An Anthology of New Mystery Short Stories представлены 10 рассказов самых продаваемых западных детективных авторов.
В антологию включены произведения таких авторов, как Рик Блейвайс, Рид Фаррел Коулман, Тори Элдридж, Хизер Грэм, Уорд Ларсен и Эндрю Чайлд.
Ранее AC/DC анонсировали первый тур за восемь лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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- Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru