AC/DC переиздадут полный каталог на виниле в честь своего 50-летия

Рок-группа AC/DC выпустит свою обширную музыкальную коллекцию на «ярком золотом виниле» к 50-летию коллектива, говорится в официальном аккаунте группы.

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Отмечается, что первые девять дисков выйдут 15 марта.

Мартовский релиз включает в себя пластинки High Voltage (1975), Dirty Deeds Done Dirty Cheap (1976), Powerage (1978), Highway to Hell (1979), Back in Black (1980), For Those About to Rock (1981), Who Made Who (1986), The Razor’s Edge (1990) и Live (1992).

Ранее AC/DC анонсировали первый тур за восемь лет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот из видео
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