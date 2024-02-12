Группа AC/DC анонсировала первый тур за восемь лет
Рок-группа AC/DC отправится в европейский тур по 10 городам, говорится на официальном сайте коллектива.
Последний тур группы под названием Rock or Bust состоялся в 2015 и 2016 годах. Сейчас музыканты вернулись на сцену для выступления на фестивале Power Trip в Калифорнии в декабре прошлого года. Первый концерт AC/DC состоится 17 мая в немецком городе Гельзенкирхене. Финальный концерт тура пройдет в Дублине.
Особыми эти концерты делает возвращение на сцену фронтмена Брайана Джонсона, который не участвовал в предыдущем туре из-за проблем со слухом. На сцене его заменил вокалист Guns N' Roses Эксл Роуз.
Ранее фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон выпустил первый за 18 лет сольный сингл Afterglow Of Ragnarok, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru