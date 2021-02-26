«Самое сокровенное». Билли Новик об автобиографии Пола Маккартни

Британский музыкант Пол Маккартни опубликует так называемую лирическую автобиографию, состоящую из 900 страниц. В двух томах книги появятся тексты песен и фрагменты из интервью.

Участник группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН предположил, что один из основателей The Beatles подготовил сюрприз для своих поклонников в преддверии юбилея.