«Самое сокровенное». Билли Новик об автобиографии Пола Маккартни
Билли Новик в эфире НСН предположил, что Пол Маккартни решил приоткрыть завесу самого сокровенного в преддверии юбилея.
Британский музыкант Пол Маккартни опубликует так называемую лирическую автобиографию, состоящую из 900 страниц. В двух томах книги появятся тексты песен и фрагменты из интервью.
Участник группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН предположил, что один из основателей The Beatles подготовил сюрприз для своих поклонников в преддверии юбилея.
«Что-то мне подсказывает, что не только это. По всей видимости, сэр Пол решил приоткрыть завесу таинственности и рассказать страждущим о самом сокровенном. Напомню, что в следующем году знаменитому Битлу исполнится 80 лет. И лично я от всей души желаю дорогому Полу Маккартни здоровья», – отметил он.
Также в эксклюзивном интервью НСН Билли Новик рассказал о роли мультфильма «Том и Джерри», полнометражная версия которого накануне вышла в прокат, в развитии российского джаза.
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