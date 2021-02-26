«Самое сокровенное». Билли Новик об автобиографии Пола Маккартни

Билли Новик в эфире НСН предположил, что Пол Маккартни решил приоткрыть завесу самого сокровенного в преддверии юбилея.

Британский музыкант Пол Маккартни опубликует так называемую лирическую автобиографию, состоящую из 900 страниц. В двух томах книги появятся тексты песен и фрагменты из интервью.

Участник группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН предположил, что один из основателей The Beatles подготовил сюрприз для своих поклонников в преддверии юбилея.

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«Что-то мне подсказывает, что не только это. По всей видимости, сэр Пол решил приоткрыть завесу таинственности и рассказать страждущим о самом сокровенном. Напомню, что в следующем году знаменитому Битлу исполнится 80 лет. И лично я от всей души желаю дорогому Полу Маккартни здоровья», – отметил он.

Также в эксклюзивном интервью НСН Билли Новик рассказал о роли мультфильма «Том и Джерри», полнометражная версия которого накануне вышла в прокат, в развитии российского джаза.

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ФОТО: Официальное сообщество BILLY`s BAND в соцсети "ВКонтакте"
ТЕГИ:МузыкаПол МаккартниБилли Новик
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