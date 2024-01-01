«Самиздат и Чебурашка»: Определены драйверы развития книжного рынка в РФ
Продажи книг в маркетплейсах в 2023 году выросли на треть, самиздат открывает новых авторов, а книги по фильму «Чебурашка» и игре «Пять ночей с Фредди» стали бестселлерами.
Российский книжный рынок в 2023 году вырос по всем показателям, при этом драйверами его роста стали самиздат, экранизации и маркетплейсы, рассказали НСН аналитики издательских групп «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», подводя итоги года.
«Согласно предварительным итогам, в 2023 году объем книжного рынка вырос и в денежном, и в натуральном объемах. Рост в деньгах, как и в прошлом году, — 10%, в количестве экземпляров выпущенных книг — около 5%. В 2022 году объем рынка увеличился только в финансовом отношении и связано это было, в первую очередь, с ростом цен. В течение этого года издателям удавалось успешно сдерживать увеличение стоимости книг, рост цен на книжном рынке не превысил уровень инфляции и составил порядка 7%. Маркетплейсы стали одним из драйверов книжного рынка: рост продаж книг в данном сегменте составил 31%. В 2023 году в канале продано более 75 млн книг, в то время как в 2022 году – 57 млн», - отмечают издатели.
Книга Анны Масловой по фильму «Чебурашка» вошла в число главных бестселлеров-новинок 2023 года, и это еще один индустриальный тренд.
«В лидерах рейтингов продаж в 2023 году — новеллизации успешных фильмов и мультфильмов. Книга по кинохиту «Чебурашка» выпущена рекордным тиражом. Также в детской и подростковой литературе лидируют книги серии "ФНАФ. Пять ночей с Фредди", официальная новеллизация Анны Масловой мультфильма "Коты Эрмитажа". В 2023 году сценарная группа издательства "Эксмо" заключила 18 контрактов на экранизацию литературных произведений. В ноябре 2023 года начался показ сериала "Загадай любовь" по одноименному роману Аси Лавринович. Впервые заключен контракт на экранизацию бестселлера в жанре нон-фикшн — книги Ольги Примаченко "К себе нежно". Данный контракт открывает новую главу в работе сценарного направления группы по созданию сценарных заявок на новые научно-популярные сериалы по книгам российских авторов», - отмечают авторы исследования.
Самиздат, позволяющий открывать новые имена, стал еще одним драйвером книжного рынка.
«Еще один драйвер книжного рынка в 2023 году — самиздат. Емкость сегмента в первом полугодии 2023 года составила 2,077 млрд рублей, что сравнимо с результатами за весь 2020 год. На рынке цифровых книг доля самиздата достигла 35%. В категории электронных книг его доля предварительно составляет около 50%. Благодаря digital-авторам, начинающим издаваться в самиздате, появляются новые яркие имена. В 2023 году впервые рейтинг самых популярных писателей по версии Российской книжной палаты возглавила автор романтической прозы Анна Джейн, сначала получившая большую известность на платформах самиздата. Книги в данном канале продаются дешевле, благодаря чему большое количество читателей имеет возможность ознакомиться с разными произведениями. Впоследствии лояльные читатели становятся ядром аудитории автора, когда его книги начинают издаваться в бумаге», - объяснили эксперты.
Кроме того. 2023 год ознаменовался увеличением интереса к книгам российских авторов.
«У детей и взрослых читателей растет интерес к книгам российских и русскоязычных авторов, как в жанре художественной литературы, так и в нон-фикшн. В художественной литературе в общем топе новинок — книги Виктора Пелевина, Александры Марининой, автора серии "Клуб Романтики" Н.С., Наринэ Абгарян, Евгения Водолазкина. Дебютный роман Ольги Усковой "Этюды Черни", действие которого разворачивается в альтернативной России, также вошел в топ-20 бестселлеров-новинок. В жанре нон-фикшн лидирует новая работа психолога Ольги Примаченко "Все закончится, а ты нет". Также в топ-15 вошли книги Тимофея Кармацкого, Михаила Лабковского, Вики Дмитриевой, Николая Цискаридзе, Тамары Петкевич, Екатерины Хломовой, Дарьи Савельевой и Дарьи Третьяковой. Растет количество российских детских авторов. Востребованы книги, посвященные отечественной истории, культуре и традициям России, православию. Увеличивается количество российских авторов и в сегменте электронных книг. За последние пять лет количество книг русскоязычных писателей в топ-1000 продаж Литрес выросло на 22%, а количество произведений digital-авторов — на 148%», - отмечают собеседники НСН.
Еще одним эффективным инструментом повышения читательского интереса являются встречи с писателями и блогерами, география которых расширяется далеко за пределы Москвы.
«Книжная розница удерживает позиции и масштабируется: в 2023 году "Буквоед" открыл пять новых магазинов в Петербурге и СЗФО, "Читай-город" — 24, из них 21 магазин в обновленном формате, появились комикс-шопы, детские уголки, кофе-поинты, кассы самообслуживания. Были открыты первые магазины в Комсомольске-на-Амуре, Нефтеюганске, Губкинском, Нягани и Северске. Также книжная розница концентрируется на привлечении трафика и за счет большого числа офлайн-мероприятий: встреч с писателями, блогерами, экспертами — как для взрослой, так и для детской аудитории. Книжная сеть расширяет функционал магазина и создает внутри социокультурное пространство. 42% из общего числа мероприятий в 2023 году прошли в региональных магазинах, в том числе в малых городах, где потребность в культурных событиях выше, чем в столице. В конце года Литрес и "Буквоед" запустили первый на книжном рынке проект, который позволяет совместить чтение цифровых и бумажных книг», - резюмировали аналитики издательских групп «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус».
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