В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине

По его словам, это связано с предстоящими в ноябре выборами в США. После этого американская сторона может выйти из переговорного процесса.

«Если президенту США Дональду Трампу не удастся показать результат до мая, это станет для него скорее минусом, чем плюсом», - написал депутат в своём Telegram-канале.

Ранее Трамп назвал сарказмом свои заявления об урегулировании на Украине за 24 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».