В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине

США установили 15 мая крайним сроком для переговоров по украинскому урегулированию. Как пишет RT, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Песков: Переговоры в Абу-Даби продолжат на следующей неделе

По его словам, это связано с предстоящими в ноябре выборами в США. После этого американская сторона может выйти из переговорного процесса.

«Если президенту США Дональду Трампу не удастся показать результат до мая, это станет для него скорее минусом, чем плюсом», - написал депутат в своём Telegram-канале.

Ранее Трамп назвал сарказмом свои заявления об урегулировании на Украине за 24 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

