В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине
США установили 15 мая крайним сроком для переговоров по украинскому урегулированию. Как пишет RT, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
По его словам, это связано с предстоящими в ноябре выборами в США. После этого американская сторона может выйти из переговорного процесса.
«Если президенту США Дональду Трампу не удастся показать результат до мая, это станет для него скорее минусом, чем плюсом», - написал депутат в своём Telegram-канале.
Ранее Трамп назвал сарказмом свои заявления об урегулировании на Украине за 24 часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Найдется помоложе!»: Сябитова объяснила, почему расстались Лепс и Киба
- В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине
- Ждем законопослушных: Что лишит мигрантов в России шанса на гражданство
- Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер
- Учитель увидел противоречие Конституции в отчислении из школы за поведение
- Российский ученый Ремизов решил одну из «вечных» проблем математики
- Россиянам объяснили, как правильно выбрать подержанный автомобиль
- В России собрали 140 млн тонн зерна по итогам 2025 года
- Россиянам посоветовали покупать квартиры только на вторичном рынке
- Бывшая вице-губернатор Кубани Минькова задержана по подозрению в коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru