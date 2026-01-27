Минэнерго: Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановлено
Энергоснабжение потребителей в Мурманской области восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
В ведомстве рассказали о завершении первого этапа аварийно-восстановительных работ и снятии ранее введённых ограничений.
«Минэнерго продолжает координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что энергоснабжение в регионе было нарушено из-за повреждения пяти опор линий электропередачи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американист объяснил желание США зайти в Аргентину
- Психолог призвала не переживать за социализацию детей из-за гаджетов
- Россиянам объяснили, что больничный не ограничивает право на передвижение
- Налог на импорт: Какие товары подорожают, если маркетплейсам ужесточат НДС
- Минэнерго: Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановлено
- Где будут зарабатывать блогеры после блокировки Telegram
- «Найдется помоложе!»: Сябитова объяснила, почему расстались Лепс и Киба
- В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине
- Ждем законопослушных: Что лишит мигрантов в России шанса на гражданство
- Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru