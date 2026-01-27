Минэнерго: Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановлено

Энергоснабжение потребителей в Мурманской области восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных из-за непогоды ЛЭП

В ведомстве рассказали о завершении первого этапа аварийно-восстановительных работ и снятии ранее введённых ограничений.

«Минэнерго продолжает координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что энергоснабжение в регионе было нарушено из-за повреждения пяти опор линий электропередачи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

