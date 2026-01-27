Налог, введенный для маркетплейсов, в конечном счете обернется против остального розничного бизнеса, так как первые быстро переквалифицируются так, чтобы ничего не платить. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

В России может появиться новый налог для маркетплейсов — НДС на импорт крупных партий непродовольственных товаров, пишет «Бизнес ФМ». Как отметил глава Минпромторга Роман Чекушов, новый налог мог бы выровнять фискальную нагрузку и сделать невыгодными схемы ввоза продукции из-за рубежа, при которых сейчас не уплачиваются налоги. Кременсков призвал в этом случае работать с таможней, а не налогами.

«Я думаю, что если это будет применимо к маркетплейсам, то это будет действовать и для остального ретейла и розничного бизнеса. У нас так не бывает, что закон действует только для одних. Маркетплейсы на следующий же день переквалифицируются в каких-нибудь продавцов, быстро адаптируются, и это будет работать во вред совсем другим. Поэтому, если говорить о товарах, везенных нелегально, то здесь надо работать с таможней, а не с налогами», - заявил он.