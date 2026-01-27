Налог на импорт: Какие товары подорожают, если маркетплейсам ужесточат НДС
Рост цен ждет импортную продукцию и те товары, которые целиком собираются за рубежом, объяснил НСН Алексей Кременсков.
Налог, введенный для маркетплейсов, в конечном счете обернется против остального розничного бизнеса, так как первые быстро переквалифицируются так, чтобы ничего не платить. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
В России может появиться новый налог для маркетплейсов — НДС на импорт крупных партий непродовольственных товаров, пишет «Бизнес ФМ». Как отметил глава Минпромторга Роман Чекушов, новый налог мог бы выровнять фискальную нагрузку и сделать невыгодными схемы ввоза продукции из-за рубежа, при которых сейчас не уплачиваются налоги. Кременсков призвал в этом случае работать с таможней, а не налогами.
«Я думаю, что если это будет применимо к маркетплейсам, то это будет действовать и для остального ретейла и розничного бизнеса. У нас так не бывает, что закон действует только для одних. Маркетплейсы на следующий же день переквалифицируются в каких-нибудь продавцов, быстро адаптируются, и это будет работать во вред совсем другим. Поэтому, если говорить о товарах, везенных нелегально, то здесь надо работать с таможней, а не с налогами», - заявил он.
Также собеседник НСН подчеркнул, что цены на полностью импортные товары вырастут закономерно налогу.
«Цены вырастут закономерно. Если появляется налог или пошлина, то рынок быстро реагирует, продавцы сразу включают это в стоимость товара. Поможет ли это как-то улучшить конкуренцию между нашими импортными товарами? Сомневаюсь, потому что, в целом, сейчас рынок товаров, ввозимый ранее из-за рубежа, уже в большом объеме производится у нас. А те товары, которые остаются в производстве за рубежом, например, автомобильные компрессоры, спокойно едут с пошлиной из-за рубежа. Я не думаю, что есть срочная необходимость закупаться бытовой техникой. Скорее, цены вырастут на товары, которые не собираются на территории СНГ, а производятся непосредственно за границей, и у нас их аналогов нет. На них, возможно, вырастет стоимость. А так на те же самые холодильники "Бирюса", например, которые производят в России, но собирают из импортных запчастей, ценник не поменяется», - подытожил он.
Ранее эксперт-аналитик по экономике электронной коммерции Алексей Громов говорил НСН, что число китайских брендов на Wildberries и Ozon за прошедший год выросло вдвое, это обеспечило рост российской онлайн-торговли на 32%.
