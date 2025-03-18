«Русский светоч»: В случае триумфа «Пророка» в США Умарова пригласят в Голливуд
Если «Пророк. История Александра Пушкина» привлечет американские студии, то режиссера картины Феликса Умарова пригласят снять кино в Голливуде, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Успех фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» в США будет зависеть от компании, которая возьмется прокатывать киноленту: чем больше будет вложено денег в рекламу, тем лучше, заявил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
На днях в Лос-Анджелесе состоялся показ «Пророка». Режиссер картины лично пообщался со зрителями и представил им ленту. Шнейдеров отметил, что в случае успеха фильма в США Умарову могут предложить поснимать в Голливуде.
«Показать фильм в США – это престижно. То, что американцы захотели увидеть фильм про Пушкина, - это замечательно. Пушкин – это один из тех русских светочей культуры, которых в Америке знают. Они знают Пушкина, Толстого и Достоевского – всё. Кроме того, фильм сделан очень стильно, современно и для молодой аудитории, что зайдет американцам. Говоря о Феликсе Умарове, стоит отметить, что режиссеры никогда не бывают медийными. Медийными бывают актеры, но не режиссеры. Спилберг - исключение. Если «Пророк» привлечет внимание американских студий, то, возможно, Феликсу Умарову будет предложено снять кино в Голливуде», - сказал собеседник НСН.
По его словам, образ Юры Борисова запомнился американским зрителям, что может пойти на пользу «Пророку».
«Имя Юры Борисова после нашумевшей «Аноры» может привлечь американских зрителей, киносети и больших прокатчиков к «Пророку». Успех фильма в США будет зависеть от рекламы, от той компании, которая возьмется прокатывать эту киноленту. Личные знакомства Борисова никакой роли не сыграют, так как подобное в Америке не работает. Однако то, как трогательно на «Оскаре» представил Борисова Роберт Дауни-младший, отложилось в головах американцев. Они запомнили русского парня, который впервые был номинирован на «Оскар». Борисов сейчас очень востребован. Думаю, он не поехал представлять фильм в Лос-Анджелес из-за плотного графика», - заключил кинокритик.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что в киноиндустрии ожидали, что «Пророк» соберет минимум два миллиарда рублей, однако чрезмерно смелое сочетание истории с рэпом отпугнуло зрителей. Общие сборы фильма в российских кинотеатрах превысили 1,3 миллиарда рублей.
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