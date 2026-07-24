Глава «Эксмо» назвал главный фактор роста книжного рынка
24 июля 202611:39
Ярослав Харитонов
В отдельных сферах продажи выросли на 25%, заявил в пресс-центре НСН Евгений Капьев.
Читатели активно пользуются электронными книгами, что привело к резкому росту рынка продаж, заявил в пресс-центре НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 млрд рублей, увеличившись примерно на 13% за год. Капьев объяснил эту динамику.
«Тенденция последних лет: бумажный рынок стабилен. В последние пять лет заметен рост, в этом полугодии видим позитивную динамику и хорошие цифры. По цифровым книгам прирост составил 25%, а они стали драйверами роста на рынке. Всех волнует вопрос, что люди стали меньше читать, но, если рассматривать и аудио- и электронные книги, то потребление существенно растет. Несмотря на конкуренцию с социальными сетями, блогерами, книга остается достаточно важным источником отдыха», — подчеркнул он.
ФОТО: Евгений Капьев
Ранее Капьев раскрыл НСН затраты на проверку и маркировку книг.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Вступили в силу пошлины США против России и еще 59 торговых партнеров
- Глава «Эксмо» назвал главный фактор роста книжного рынка
- МИД работает над организацией визита Лаврова в Иран
- Депутат Делягин объяснил, почему Wildberries не может защититься от атак дронов
- Синоптики опровергли приход в Москву аномальной жары из Европы
- В Белоруссии два человека погибли в аварии с военным автомобилем
- «Абсолютно легко!»: Испанская группа The Locos не испугалась приехать в Россию
- Ставка на «Суперджет»: Сколько российских самолетов получит авиаотрасль к 2030 году
- Лавров ответил на слова Рубио о провале переговоров в Анкоридже
- В России появится новый дорожный знак парковки для многодетных семей