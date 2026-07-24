Глава «Эксмо» назвал главный фактор роста книжного рынка

В отдельных сферах продажи выросли на 25%, заявил в пресс-центре НСН Евгений Капьев.

Читатели активно пользуются электронными книгами, что привело к резкому росту рынка продаж, заявил в пресс-центре НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 млрд рублей, увеличившись примерно на 13% за год. Капьев объяснил эту динамику.

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«Тенденция последних лет: бумажный рынок стабилен. В последние пять лет заметен рост, в этом полугодии видим позитивную динамику и хорошие цифры. По цифровым книгам прирост составил 25%, а они стали драйверами роста на рынке. Всех волнует вопрос, что люди стали меньше читать, но, если рассматривать и аудио- и электронные книги, то потребление существенно растет. Несмотря на конкуренцию с социальными сетями, блогерами, книга остается достаточно важным источником отдыха», — подчеркнул он.
ФОТО: Евгений Капьев

Ранее Капьев раскрыл НСН затраты на проверку и маркировку книг.

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой сети книжных магазинов "Читай-город"
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