Читатели активно пользуются электронными книгами, что привело к резкому росту рынка продаж, заявил в пресс-центре НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 млрд рублей, увеличившись примерно на 13% за год. Капьев объяснил эту динамику.