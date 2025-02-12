Сын Евгения Плющенко квалифицировался на всероссийский «Мемориал Жука»

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр выполнил квалификационный норматив для участия во всероссийском турнире «Мемориал Жука». Он занял третье место в старшей группе среди мальчиков на первенстве Центрального федерального округа.

Соревнования завершились 12 февраля в Твери. «Мемориал Станислава Жука» пройдет с 20 по 24 февраля в столице Марий Эл. Плющенко-младший родился в 2013 году, он выступает в старшей группе со спортсменами 2011-2013 годов рождения.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Александр Плющенко, которого с подачи матери Яны Рудковской многие знают как «Гном Гномыч», занимается фигурным катанием в школе своего отца под его руководством.

Станислав Жук - многократный чемпион СССР и многократный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию, советский тренер. За двадцать лет тренерской работы его воспитанники выиграли на Чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх 67 золотых, 34 серебряные и 35 бронзовых медалей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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