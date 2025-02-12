Сын Евгения Плющенко квалифицировался на всероссийский «Мемориал Жука»

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр выполнил квалификационный норматив для участия во всероссийском турнире «Мемориал Жука». Он занял третье место в старшей группе среди мальчиков на первенстве Центрального федерального округа.

Соревнования завершились 12 февраля в Твери. «Мемориал Станислава Жука» пройдет с 20 по 24 февраля в столице Марий Эл. Плющенко-младший родился в 2013 году, он выступает в старшей группе со спортсменами 2011-2013 годов рождения.