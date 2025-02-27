«Поток приносит прибыль»: Войтинский о появлении новой киностудии в России

Холдинг «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов KIONFILM, сообщила пресс-служба компании. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра KION, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Потенциал студии составит более 30 проектов в год. Войтинский подчеркнул, что именно множество проектов в работе обеспечивает рентабельность киностудиям.

«Именно из-за высокого потока проектов студия и будет прибыльной, в этом принцип. В итоге среди десяти проектов попадается один успешный, который окупает все затраты. Так это работает в больших компаниях. Нужно пробовать, чтобы делать что-то прорывное, интересное, успешное, но на это надо решится. Компания делает попытки, какая-то очередная становится успешной и все окупает. Конечно, желательно, чтобы это была не каждая пятая или десятая, а каждая третья-вторая попытка, но это сложно. Риск есть, но при хорошем экспертном совете, смелости и при наличии кредитного плеча удается довольно часто делать успешные проекты», - заявил он.

Как пояснил собеседник НСН, для создания успешных проектов важно регулярно проводить фокус-группы и попадать в тренды, которые диктует аудитория.

«В теории один дорогостоящий неудачный проект может вогнать в долги, потому начинать нужно не с самого рискованного проекта. Всегда есть тренды, которые работают. К примеру, сейчас работают сказочные тренды. Также важно вовремя понять, что у зрителей наступила усталость. Для этого важно проводить фокус-группы. Это все делают, но мало кто из профессионалов это рассказывает, художники любят говорить, что они так видят. Потом выясняется, что они на всякий случай спрашивают у социологов, которые проводят замеры, и иногда говорят, что видеть надо чуть по-другому. Это приносит гораздо больший успех. Сегодня есть хорошие возможности прогнозирования, просто все делать по уму, тогда можно получать прибыль и не прогорать», - сказал он.