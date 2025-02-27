«Поток приносит прибыль»: Войтинский о появлении новой киностудии в России
Один успешный проект из десяти способен окупить все затраты киностудии, заявил НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
Грамотная работа экспертного совета, умение рисковать и наличие надежного кредитного плеча всегда позволит киностудии создавать успешные фильмы и сериалы, которые понравятся аудитории, сообщил в беседе с НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
Холдинг «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов KIONFILM, сообщила пресс-служба компании. Приоритетной задачей студии станет производство проектов для онлайн-кинотеатра KION, а также других онлайн-платформ, телеканалов и кинопроката. Потенциал студии составит более 30 проектов в год. Войтинский подчеркнул, что именно множество проектов в работе обеспечивает рентабельность киностудиям.
«Именно из-за высокого потока проектов студия и будет прибыльной, в этом принцип. В итоге среди десяти проектов попадается один успешный, который окупает все затраты. Так это работает в больших компаниях. Нужно пробовать, чтобы делать что-то прорывное, интересное, успешное, но на это надо решится. Компания делает попытки, какая-то очередная становится успешной и все окупает. Конечно, желательно, чтобы это была не каждая пятая или десятая, а каждая третья-вторая попытка, но это сложно. Риск есть, но при хорошем экспертном совете, смелости и при наличии кредитного плеча удается довольно часто делать успешные проекты», - заявил он.
Как пояснил собеседник НСН, для создания успешных проектов важно регулярно проводить фокус-группы и попадать в тренды, которые диктует аудитория.
«В теории один дорогостоящий неудачный проект может вогнать в долги, потому начинать нужно не с самого рискованного проекта. Всегда есть тренды, которые работают. К примеру, сейчас работают сказочные тренды. Также важно вовремя понять, что у зрителей наступила усталость. Для этого важно проводить фокус-группы. Это все делают, но мало кто из профессионалов это рассказывает, художники любят говорить, что они так видят. Потом выясняется, что они на всякий случай спрашивают у социологов, которые проводят замеры, и иногда говорят, что видеть надо чуть по-другому. Это приносит гораздо больший успех. Сегодня есть хорошие возможности прогнозирования, просто все делать по уму, тогда можно получать прибыль и не прогорать», - сказал он.
Войтинский также добавил, что производство фильмов и сериалов сегодня является прибыльным бизнесом, при этом контент для онлайн-площадок позволяет заработать больше, чем прокат картин в кинотеатрах.
«Сериалы и фильмы, если они популярны, рентабельны. Покуда люди смотрят кино и сериалы, этот бизнес будет успешным, чтобы повезло именно тебе, надо прилагать усилия. Потребность в контенте и контентный голод огромны. Это биологическая потребность – смотреть на все новое и учиться. Все это стоит на человеческих инстинктах, люди будут смотреть кино всегда, как они всегда будут есть. Сегодня онлайн-кинотеатры приносят больше денег, мы перешли Рубикон, чаша весов склонилась в пользу онлайн-кино. Дальше оно тоже будет лидировать. Человеку достаточно открыть компьютер и нажать кнопку на пульте, и он уже потребляет контент. В кинотеатр же надо идти. В этом огромное преимущество онлайн-площадок, за ними будущее», - подытожил он.
В свою очередь кинорежиссер, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров в разговоре с НСН отметил, что не опасается конкуренции со стороны новой студии.
«Все сериалы снимаются за государственные деньги. Пусть запускают студию. Многие хотели нам создать конкуренцию, но пока никто не создал ее. У нас все забито под завязку. Не могу сказать, что мы боимся какой-то конкуренции», - заметил он.
Ранее сообщалось, что средний процент досматриваемости сериалов российских онлайн-кинотеатров составляет 75%. При этом главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская заявила «Радиоточке НСН», что объяснить тенденцию можно обилием сериалов и фильмов, при котором зритель не успевает посмотреть все.
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