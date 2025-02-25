«86% рынка»: Названа пятерка самых популярных онлайн-кинотеатров России

Авторы исследования отмечают, что число пользователей онлайн-кинотеатров увеличилось в 2024 году на 28% и превысило 58 миллионов. В частности, у «Кинопоиска» 14,1 млн пользователей, что на 21% больше показателей четвертого квартала 2023 года, у «Иви» - 10 млн (рост на 18%), у Okko — 9,6 млн (рост на 34%), у Wink — 8,4 млн (рост на 49%), а у KION — 7,6 млн (рост на 53%).

Ранее компания GfK опубликовала свой рейтинг онлайн-кинотеатров, согласно которому в четвертом квартале прошлого года подписками пользовалась половина жителей городов (50%). При этом «Кинопоиск» опережал конкурентов по доле подписчиков (20%), далее расположились Wink – (12%), Okko (12%), «Иви» (9%) и KION (8%).

Писатель Денис Драгунский ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что продал права на рассказ «Дочь военного пенсионера» создателям сериала «Аутсорс», однако те не пригласили его на премьеру.

