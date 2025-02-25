«86% рынка»: Названа пятерка самых популярных онлайн-кинотеатров России
Пять крупнейших онлайн-кинотеатров России контролируют 86% рынка, при этом самым популярным остается «Кинопоиск», отмечается в исследовании компании TelecomDaily.
По его данным, «Кинопоиск» занимает 24,9% рынка, «Иви» — 17,8%, Okko — 16,9%, Wink — 14,9%, KION — 11,6%. Далее расположились Premier (6,0%) и Start (32%).
Авторы исследования отмечают, что число пользователей онлайн-кинотеатров увеличилось в 2024 году на 28% и превысило 58 миллионов. В частности, у «Кинопоиска» 14,1 млн пользователей, что на 21% больше показателей четвертого квартала 2023 года, у «Иви» - 10 млн (рост на 18%), у Okko — 9,6 млн (рост на 34%), у Wink — 8,4 млн (рост на 49%), а у KION — 7,6 млн (рост на 53%).
Ранее компания GfK опубликовала свой рейтинг онлайн-кинотеатров, согласно которому в четвертом квартале прошлого года подписками пользовалась половина жителей городов (50%). При этом «Кинопоиск» опережал конкурентов по доле подписчиков (20%), далее расположились Wink – (12%), Okko (12%), «Иви» (9%) и KION (8%).
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