«До 120 млрд рублей»: Онлайн-платформы в 2024 обогнали по выручке кинотеатры

В 2024 году выручка онлайн-кинотеатров варьировалась от 80 млрд до 120 млрд рублей, что в два раза больше, чем сборы кинопроката. Об этом рассказал гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. Его слова приводит «Коммерсант».

Он отметил, что в 2024 году сборы в российских кинотеатрах составили около 43 млрд рублей, что в два раза меньше, чем сборы онлайн-кинотеатров. Тогда как по разным оценкам доход онлайн-платформ для просмотра фильмов в прошлом году составил 80-120 млрд рублей.

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Помимо прочего, он заявил, что рынок продолжает сохранять двузначные темпы роста — больше 10%. Так, сейчас подписку на онлайн-кинотеатр имеют около 30–35 млн домохозяйств, а всего их по стране 66 млн. По его словам, хороший прирост наблюдается и в регионах, хоть и культура перехода на легальный просмотр с пиратских сервисов там только набирает обороты.

Также он отметил, что росту прибыли поспособствовало и то, что онлайн-кинотеатры перестали демпинговать и предлагать дешевые подписки за 200 рублей.

Ранее Володькин заявил, что Wink приступил к производству сериала по мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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