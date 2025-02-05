«До 120 млрд рублей»: Онлайн-платформы в 2024 обогнали по выручке кинотеатры
В 2024 году выручка онлайн-кинотеатров варьировалась от 80 млрд до 120 млрд рублей, что в два раза больше, чем сборы кинопроката. Об этом рассказал гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. Его слова приводит «Коммерсант».
Он отметил, что в 2024 году сборы в российских кинотеатрах составили около 43 млрд рублей, что в два раза меньше, чем сборы онлайн-кинотеатров. Тогда как по разным оценкам доход онлайн-платформ для просмотра фильмов в прошлом году составил 80-120 млрд рублей.
Помимо прочего, он заявил, что рынок продолжает сохранять двузначные темпы роста — больше 10%. Так, сейчас подписку на онлайн-кинотеатр имеют около 30–35 млн домохозяйств, а всего их по стране 66 млн. По его словам, хороший прирост наблюдается и в регионах, хоть и культура перехода на легальный просмотр с пиратских сервисов там только набирает обороты.
Также он отметил, что росту прибыли поспособствовало и то, что онлайн-кинотеатры перестали демпинговать и предлагать дешевые подписки за 200 рублей.
Ранее Володькин заявил, что Wink приступил к производству сериала по мотивам романа Аркадия и Бориса Стругацких, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru