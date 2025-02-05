«До 120 млрд рублей»: Онлайн-платформы в 2024 обогнали по выручке кинотеатры

В 2024 году выручка онлайн-кинотеатров варьировалась от 80 млрд до 120 млрд рублей, что в два раза больше, чем сборы кинопроката. Об этом рассказал гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин. Его слова приводит «Коммерсант».

Он отметил, что в 2024 году сборы в российских кинотеатрах составили около 43 млрд рублей, что в два раза меньше, чем сборы онлайн-кинотеатров. Тогда как по разным оценкам доход онлайн-платформ для просмотра фильмов в прошлом году составил 80-120 млрд рублей.