«Судьба за шесть минут»: Германика о микро-сериалах и сценариях от нейросети

Сегодня, 14 мая, состоялась премьера микро-сериала «ЖЭК». В сериале шесть серий, каждая по минуте. Весь сезон можно посмотреть за шесть минут. В центре истории чиновник (Стас Мотырев), которого послали расселять аварийный дом, на фоне своей личной драмы он проходит через комнаты коммуналки и незаметно в нем взращивается новая персоналия. Роли сыграли Антон Риваль, Ирина Леонова, Никита, Андрей, Гоша и Вера Цыгановы, Ольга Ковылина, Арина Шадрина и другие. Германика отметила, что сценарий сериала писался с помощью нейросети.

«При работе с GPT-чатом я сначала прошу его проанализировать драматургию моих фильмов и сценариев. Потом он читает диалоги и слушает их, все это анализируя. Далее я ему говорю написать психологические диалоги в моем стиле. Я очень плотно работаю с GPT-чатом», - сказала собеседница НСН.