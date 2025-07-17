Россияне стали чаще читать об истории Древнего Рима и Кореи

Компания проанализировала продажи изданий в первом полугодии 2025 года. По сравнению с прошлым годом, стали чаще покупать книги о римской эпохе — в 2,5 раза. Почти в 3 раза больше произведений о Корее было продано в этом году, чем за аналогичный период в прошлом. Тренды значительно изменились: в 2024 в лидерах спроса были материалы о Китае и Японии.

Самыми популярными произведениями в историческом жанре стали «Всеобщая история Рима» от Теодора Моммзена, работа Андрея Ланькова «Не только кимчхи. История, культура и повседневная жизнь Кореи», произведения Лю Чжана «Китай. Полная история страны» и Танака Тайдзи «Япония. Полная история страны». В топ-5 также вошла «Краткая история США» от Роберта Римини, а интерес к этой стране вырос на 21% за последний год.

Исследование также оценило спрос на учебники по иностранным языкам. Самыми популярными в этой категории остаются пособия по английскому, а в тройку входят самоучители по испанскому и немецкому. В пятерке наиболее интересных для россиян материалов оказались издания по обучению китайскому и японскому.

Ранее спрос на отдельные книги про маршала СССР Георгия Жукова и лидера советского государства Иосифа Сталина вырос на 50 и почти 20% соответственно, напоминает НСН.

