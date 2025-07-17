Россияне стали чаще читать об истории Древнего Рима и Кореи
Россияне стали чаще покупать книги по истории Древнего Рима и Кореи, а Китай больше не интересен. Об этом сообщила объединенная розничная сеть «Читай-город – Буквоед» с ссылкой на собственные данные.
Компания проанализировала продажи изданий в первом полугодии 2025 года. По сравнению с прошлым годом, стали чаще покупать книги о римской эпохе — в 2,5 раза. Почти в 3 раза больше произведений о Корее было продано в этом году, чем за аналогичный период в прошлом. Тренды значительно изменились: в 2024 в лидерах спроса были материалы о Китае и Японии.
Самыми популярными произведениями в историческом жанре стали «Всеобщая история Рима» от Теодора Моммзена, работа Андрея Ланькова «Не только кимчхи. История, культура и повседневная жизнь Кореи», произведения Лю Чжана «Китай. Полная история страны» и Танака Тайдзи «Япония. Полная история страны». В топ-5 также вошла «Краткая история США» от Роберта Римини, а интерес к этой стране вырос на 21% за последний год.
Исследование также оценило спрос на учебники по иностранным языкам. Самыми популярными в этой категории остаются пособия по английскому, а в тройку входят самоучители по испанскому и немецкому. В пятерке наиболее интересных для россиян материалов оказались издания по обучению китайскому и японскому.
Ранее спрос на отдельные книги про маршала СССР Георгия Жукова и лидера советского государства Иосифа Сталина вырос на 50 и почти 20% соответственно, напоминает НСН.
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