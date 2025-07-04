Чаще всего подростки покупали книги по финансовой грамотности в 2025 году
Книги по финансовой грамотности оказались в топе трендов по продажам психологической литературы среди подростков за первое полугодие 2025 года – первое место досталось книге Джеймса Маккена «Твой первый миллион. Как его заработать и не потерять», следует из результатов исследования федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
Так, на втором месте расположилась книга Ирины Чесновой «Как правильно копить и тратить деньги», а тройку лидеров замыкает труд этого же автора под названием «Большая книга для детей. О самооценке, понимании себя и других, гаджетах и деньгах».
Еще один тренд, который был замечен книжной сетью, это литература о том, как решить учебные и дружеские проблемы. Особенно просом пользовались книги Людмилы Петрановской. Замыкает тройку трендовых тем в литературе среди подростков половое воспитание.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.
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