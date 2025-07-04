Чаще всего подростки покупали книги по финансовой грамотности в 2025 году

Так, на втором месте расположилась книга Ирины Чесновой «Как правильно копить и тратить деньги», а тройку лидеров замыкает труд этого же автора под названием «Большая книга для детей. О самооценке, понимании себя и других, гаджетах и деньгах».

Еще один тренд, который был замечен книжной сетью, это литература о том, как решить учебные и дружеские проблемы. Особенно просом пользовались книги Людмилы Петрановской. Замыкает тройку трендовых тем в литературе среди подростков половое воспитание.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям.

