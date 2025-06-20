Исследование: Россияне стали активнее читать о Жукове и Сталине
Спрос на отдельные книги про маршала СССР Георгия Жукова и лидера советского государства Иосифа Сталина вырос на 50 и почти 20% соответственно. Об этом стало известно из результатов исследования объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед».
Маршал Победы остался лидером в категории мемуаров и воспоминаний военачальников Великой Отечественной войны (ВОВ). Его автобиография «Воспоминания и размышления» стала лидером продаж — интерес к ней вырос на 50% за последний год. В топ-5 книг о советских маршалах также вошли произведения бывших командующих фронтами во время ВОВ, Константина Рокоссовского и Ивана Баграмяна.
Россияне также стали чаще интересоваться книгами, посвященными Сталину. Спрос на произведение писателя Бориса Соколова «Сталин» увеличился почти на 20%. В топ-5 книг о вожде СССР также вошли воспоминания его политического противника Льва Троцкого с аналогичным названием.
Ранее сообщалось, что спрос на книги Пушкина увеличился в 1,5 раза в преддверии дня рождения классика, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru