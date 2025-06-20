Маршал Победы остался лидером в категории мемуаров и воспоминаний военачальников Великой Отечественной войны (ВОВ). Его автобиография «Воспоминания и размышления» стала лидером продаж — интерес к ней вырос на 50% за последний год. В топ-5 книг о советских маршалах также вошли произведения бывших командующих фронтами во время ВОВ, Константина Рокоссовского и Ивана Баграмяна.

Россияне также стали чаще интересоваться книгами, посвященными Сталину. Спрос на произведение писателя Бориса Соколова «Сталин» увеличился почти на 20%. В топ-5 книг о вожде СССР также вошли воспоминания его политического противника Льва Троцкого с аналогичным названием.

Ранее сообщалось, что спрос на книги Пушкина увеличился в 1,5 раза в преддверии дня рождения классика, напоминает НСН.

