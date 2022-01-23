Россия направит кассацию на решение суда о передаче скифского золота Киеву до 26 января

Москва подаст кассационную жалобу на решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине до 26 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова.

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«26-е (января) - последний день, когда жалоба может быть подана. По моей информации, она в любом случае будет подана от крымских музеев», - отметил он.

В среду, 19 января Молохов сообщил о начале доследственной проверки СК России по факту хищения коллекции скифского золота. Следователи должны выяснить, достаточно ли было предпринятых властями мер в 2014 году, чтобы вернуть ценности.

Ранее замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что федеральные чиновники практически ничего не сделали для того, чтобы скифское золото осталось в собственности России.

«До 26 января этого года должна быть подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов по поводу тех решений, которые были приняты голландскими судами о возвращении скифского золота на Украину. По моей информации, такая жалоба готовится только от имени четырех крымских музеев. Управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры выступило против того, чтобы еще одна жалоба была подана именно от России. Глава республики и рабочая группа по международно-правовым вопросам в конце прошлого года выступали с инициативой, чтобы жалоба была подана именно от России. Недопустимо оставлять крымские музеи один на один в этом споре», - сказал Молохов.

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ФОТО: РИА Новости / Н. Селюченко
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