Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале

В официальном заявлении Берлинале говорится, что причиной стала ситуация на Украине.

В документе отмечается, что данное решение не является «намерением исключить кинематографистов или деятелей культуры на основании их национальности или изолировать их».

«Миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить из участия в Берлинале официальные государственные институты», - подчёркивается в заявлении.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Россию права на проведение Всемирной Шахматной Олимпиады 2022 года.

