Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале
Организаторы Берлинского кинофестиваля приняли решение исключить российские ведомства, делегации и «лица, поддерживающие позицию Кремля».
В официальном заявлении Берлинале говорится, что причиной стала ситуация на Украине.
В документе отмечается, что данное решение не является «намерением исключить кинематографистов или деятелей культуры на основании их национальности или изолировать их».
«Миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить из участия в Берлинале официальные государственные институты», - подчёркивается в заявлении.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Россию права на проведение Всемирной Шахматной Олимпиады 2022 года.
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