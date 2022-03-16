Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале

Организаторы Берлинского кинофестиваля приняли решение исключить российские ведомства, делегации и «лица, поддерживающие позицию Кремля».

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В официальном заявлении Берлинале говорится, что причиной стала ситуация на Украине.

В документе отмечается, что данное решение не является «намерением исключить кинематографистов или деятелей культуры на основании их национальности или изолировать их».

«Миру нужны эти критические голоса. Другое дело – исключить из участия в Берлинале официальные государственные институты», - подчёркивается в заявлении.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Россию права на проведение Всемирной Шахматной Олимпиады 2022 года.

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