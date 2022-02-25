Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года переносится из России

Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года не состоится в России. Об этом говорится в официальном заявлении Международной шахматной федерации (FIDE).

На сайте FIDE отмечается, что будет сделано все возможное, чтобы найти другого организатора турнира и Конгресса FIDE.