Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года переносится из России
Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года не состоится в России. Об этом говорится в официальном заявлении Международной шахматной федерации (FIDE).
На сайте FIDE отмечается, что будет сделано все возможное, чтобы найти другого организатора турнира и Конгресса FIDE.
Поясняется, что Совет FIDE принял такое решение из-за операции, которую проводит Россия на Украине. Федерация выразила «серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением».
Место и сроки проведения Олимпиады и Конгресса будут определены и объявлены позднее.
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