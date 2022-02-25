Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года переносится из России

Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года не состоится в России. Об этом говорится в официальном заявлении Международной шахматной федерации (FIDE).

На сайте FIDE отмечается, что будет сделано все возможное, чтобы найти другого организатора турнира и Конгресса FIDE.

«До свидания, Лига Чемпионов»: Война сокрушительно бьет по российскому спорту

Поясняется, что Совет FIDE принял такое решение из-за операции, которую проводит Россия на Украине. Федерация выразила «серьезную озабоченность в связи с текущим стремительно ухудшающимся геополитическим положением».

Место и сроки проведения Олимпиады и Конгресса будут определены и объявлены позднее.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлимпиадаШахматы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры